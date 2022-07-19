Bolu'da 21 çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bolu'da 21 çocuk zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.



Merkeze bağlı Yuva köyünde Kurban Bayramı'nın son gününde bazı çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal belirtileri görüldü.



Çeşitli hastanelere kaldırılan 21 çocuktan 8'nin durumu ağırlaştı.

YOĞUN BAKIMDAKİ ÇOCUKLARDA ORGAN YETMEZLİĞİ

Bunun üzerine çocuklar Ankara'ya sevk edildi. Yoğun bakıma alınan çocuklarda organ yetmezliği başladı.

Çocuklar tedavi görürken vaka sayısı da artmaya başladı. Yetişkinlerde de benzer şikayetler görüldü



İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri olayın ardından harekete geçti. Köyün içme suyu deposundan numuneler alındı.



Örnekler Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarına gönderildi. Sağlık Bakanlığı da inceleme başlatarak bir uzman heyeti kente gönderdi. Ekip hastalığa neyin sebep olduğunu araştırıyor.



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