Bolu’da 32 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bolu’da bir fabrikada çalışan işçiler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Dedeler köyünde faaliyet gösteren beyaz et üretim fabrikasında akşam saatlerinde yemek yedikten sonra baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan 32 işçi hastaneye başvurdu.



Kendi imkanlarıyla gittikleri ve fabrika yetkilileri tarafından götürüldükleri Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi’nde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçilerden 19’u taburcu edildi.



13 işçinin ise tedavisi devam ediyor.