Bolu'da 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Bolu'da kendisinden 4 gündür haber alınamayan Oktay Erkin Yalçın, ağabeyi tarafından evinde ölü bulundu. Evde inceleme yapan ekipler, Yalçın'ın odada çıkan yangın nedeniyle dumandan zehirlenerek öldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.11.2021 - 14:39

Bolu'da 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

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'da kendisinden 4 gündür haber alınamayan 57 yaşındaki Oktay Erkin Yalçın, ağabeyi tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Merkeze bağlı Çaydurt köyünde yalnız yaşayan Oktay Erkin Yalçın'dan (57) 4 gündür haber alamayan ağabeyi, kardeşinin evine gitti.

Zili çalmasına rağmen kapısı açılmayan eve camdan giren ağabey, kardeşini hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evin bir odasında yangın izleri fark eden ekipler, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi.

Evde inceleme yapan ekipler, Yalçın'ın odada çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle dumandan zehirlenerek öldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Yalçın'ın cenazesi, savcılık incelemesi sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.

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