Bolu'da 4 uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde bir haftalık süreçte uyuşturucuya yönelik 4 operasyon yapıldı.

Teknik takip sonucunda ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar sonucunda 0.75 gram tütünle karışık esrar, 205.5 gram kokain, 213.60 gram skunk ve bir adet LSD ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.