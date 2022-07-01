Bolu'da 410 bin balık sele kapıldı

Bolu Mudurnu'ya bağlı Taşkesti beldesinde 4 gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanağın ardından önceki gün Şimşirli Deresi taştı.

Dereye yakın bölgede bulunan Karaçomak ve Tekirler köyü arasındaki alanda, Metin ve Yusuf Sarıhan'a ait alabalık üretim çiftliklerini su bastı.



İki işletmede, aralarında yavru balıkların da bulunduğu yaklaşık 410 bin alabalık sel sularına karışarak kayboldu, işletmelerde hasar oluştu.



'300 BİN YAVRUM TELEF OLDU'

Kendi çiftliğindeki zararı anlatan Yusuf Sarıhan "Saat 03.30 - 04.00 arasında bu felaket başımıza geldi. Balıkları götürdü. Balıkların yüzde 80'i gitti. Biraz balık kaldı ama ne kadar bilmiyorum. 10 bin balık çıksa razıyım. 300 bin yavrum telef oldu. 2009 yılında da benzer felaket yaşamıştık. O zaman hiç balık kalmamıştı. O zamanlar gençtik, durumu toparlamıştık. Şu anda yaşlandık, işim daha zor. Bizi çok zora soktu. 750 bin TL civarında bir zararım var. 57 yaşındayım" dedi.

İşletmesini sürdürebilmek için geri ödemeli kredi talep eden Sarıhan, "Bizim zararımızın karşılanmasından ziyade, ben en azından bu işletmeyi devam ettirebilmem için geri ödemeli bir kredi yardımı istiyorum. Faizli ya da faizsiz nasıl uygun görürlerse. Geri ödemeli şekilde böyle bir kredi temin ederlerse sevinirim. Ben burada sele de kapılıyordum. Müdahale ettim ama kurtaramadım. Çok kötüydü" diye konuştu.