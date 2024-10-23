Bolu'da ağaç katliamı: Savcılık harekete geçti

Bolu 'da geçtiğimiz günlerde kaçak tomruk taşıyan bir kamyonun tespit edilmesinin ardından başlatılan inceleme kapsamında, bölgede yaklaşık bin ağacın kaçak kesildiği belirlendi. Kaçak olarak kesilen tomrukların onlarca kamyona yüklenip bölgeden çıkartıldığı ve satıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili Orman Genel Müdürlüğü tarafından üç müfettiş görevlendirildi. Müfettişler idari, Cumhuriyet Savcılığı da adli soruşturma başlattı.



Yaklaşık bin ağacın kesildiği iddia edilirken, iki ay boyunca kaçak yollarla ağaçları keserek haksız kazanç elde eden şüphelilerin tespit edilmesi için de geniş çaplı soruşturma başlatıldı.