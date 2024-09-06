Bolu'da ahşap ev küle döndü

Bolu'nun Mengen ilçesinde alev alev yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da ahşap ev küle döndü

Olay, İlyaslar köyü Seldiren Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seldiren Mahallesi'nde İrfan ve Burhan Tanal’a ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede ahşap evin tamamını saran yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye Mengen ve Yeniçağa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

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