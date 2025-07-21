Bolu’da anız yangını korkuttu

Yangın, öğle saatlerinde Salıbeyler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, rüzgarın da etkisiyle kuru otlar kısa sürede alev aldı.



Yerleşim yerlerinin dibinde çıkan yangın büyüdü. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.