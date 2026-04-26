Bolu’da anne dehşeti. 2 aylık bebeğini öldürdü

İlçeye bağlı Kitirler Mahallesi’nde S.C. isimli bir kadın 2 aylık bebeğini öldürdükten sonra evden uzaklaştı.

İhbar üzerine olayın yaşandığı eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Minik bebeğin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.



KAÇAN ANNE KOMŞU İLÇEDE YAKALANDI



Olayın faili olan anne S.C.'yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan takip sonucunda şüpheli S.C., Yeniçağa ilçesinde emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.