Bolu'da baca yangını: Erken müdahale faciayı önledi

Olay, Alpagut köyü Hayaller Mahallesi'nde iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Mehmet N.’ye ait evin bacasından yoğun dumanlar yükseldi.

Dumanları fark eden ev sakinleri tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkan baca yangınına müdahale edildi. Bacada soğutma işlemi yapan ekipler, iki katlı evde çıkabilecek muhtemel faciayı önledi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.