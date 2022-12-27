Bolu'da bıçakla belediye binasına giden kişi taşkınlık yaptı

Bolu Belediye binasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir kişi, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Pazar yeri konusunu görüşmek için belediye binasına giden bir kişi önce görevlilerle tartıştı. Ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın makam odasının bulunduğu kata çıktı.
Burada taşkınlık yapınca belediyede bulunan polis ekipleri müdahale etti. Arbede sırasında zanlının yanında bulunan bıçak yere düştü. Taşkınlık yapan pazarcı gözaltına alındı.
Olay sırasında binada olmayan Belediye Başkanı Tanju Özcan basın açıklaması yaptı.
Son zamanlarda kendisine yönelik tehditlerin arttığını söyleyen Özcan, "15 dakika önce gelseydim belki aranızda olmayacaktım" dedi.