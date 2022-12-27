Bolu'da bıçakla belediye binasına giden kişi taşkınlık yaptı

Bolu'da pazarcı olduğunu söyleyen bir kişi belediye binasına giderek başkan Tanju Özcan'la görüşmek istediğini söyledi. Taşkınlık çıkaran ve yanında bıçak bulunan zanlı gözaltına alındı.

Bolu'da bıçakla belediye binasına giden kişi taşkınlık yaptı

Belediye binasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir kişi, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Pazar yeri konusunu görüşmek için belediye binasına giden bir kişi önce görevlilerle tartıştı. Ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın makam odasının bulunduğu kata çıktı.

Burada taşkınlık yapınca belediyede bulunan polis ekipleri müdahale etti. Arbede sırasında zanlının yanında bulunan bıçak yere düştü. Taşkınlık yapan pazarcı gözaltına alındı.

Bolu'da bıçakla belediye binasına giden kişi taşkınlık yaptı - 1 Tanju Özcan

Olay sırasında binada olmayan Belediye Başkanı Tanju Özcan basın açıklaması yaptı.

Son zamanlarda kendisine yönelik tehditlerin arttığını söyleyen Özcan, "15 dakika önce gelseydim belki aranızda olmayacaktım" dedi.

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