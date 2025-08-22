Bolu’da bidonla akaryakıt satışı yasaklandı

Orman yangınlarına ilişkin yeni tedbir alındı.



Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yasağın yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alındığı belirtildi.

Uygulama kapsamında, sadece zorunlu durumlar için bazı istisnalar tanındı.

BİDONLA YAKIT AKIMINA YASAK

Hareket kabiliyetini kaybetmiş araçlar ile çim biçme makinesi, ağaç kesme motoru gibi sahada kullanılması gereken motorlu ekipmanlar için bidonla yakıt alımına izin verilecek.

Aynı şekilde, tarım arazileri yakınında traktörler için bulundurulacak yedek yakıt da kapsam dışı tutulacak. Zorunlu haller dışında bidon veya şişe ile akaryakıt satışı yapılamayacak. Ancak bu tür durumlarda satıştan önce kimlik fotokopisi alınacak ve "Açıktan Akaryakıt Alma Talep Formu" doldurulacak.

Form, iki nüsha olarak hazırlanacak, biri akaryakıt istasyonunda saklanacak, diğeri ise 24 saat içinde ilgili polis merkezi amirliğine veya jandarma karakoluna teslim edilecek.

Ayrıca, istasyonlar tarafından düzenlenen formlar ve kimlik bilgilerini içeren belgeler, kolluk kuvvetleri tarafından ayda bir kez denetlenecek.