Bolu'da bir kişide deli dana hastalığı tespit edildi

Bolu'da boğaz ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Z.A. isimli kadın, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.



Sonrasında ise Z.A.'nın şikayetlerinin geçmemesi üzerine beyin omurilik sıvısından (BOS) örnek alındı. Hastadan alınan örnekler daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı'na gönderildi.



DELİ DANA HASTALIĞI ÇIKTI



Burada yapılan testlerde Z.A.'nın beyin dokusunda deli dana hastalığı tespit edildi.



Hastanın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Palyatif ünitesinde izole alanda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



DELİ DANA HASTALIĞI NEDİR?



Halk arasında deli dana hastalığı olarak bilinen hastalığın başta sığır olmak üzere hayvanlarda bulunan ve insanlara bulaşabilen bir hastalık olduğu biliniyor.



Deli dana hastalığı beynin süngerleşmesine bağlı olarak ölümle sonuçlanan bir hastalık.