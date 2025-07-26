Bolu’da cezaevinde cinayet

Bolu Kuruçay mevkiinde bulunan Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken hükümlü Coşkun T. ile kendisi ile birlikte aynı koğuşta kalan Ebubekir G. arasında kavga çıktı.

Yaşanan arbedede Coşkun T. meyve bıçağı ile saldırıya uğradı. Olay yerinde yaşamını yitiren Coşkun T'nin cenazesi otopsi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

