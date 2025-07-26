Bolu’da cezaevinde cinayet

Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde çıkan kavga bir mahkum çıkan kavgada başka bir mahkum tarafından meyve bıçağı ile bıçaklanarak öldürüldü.

Bolu’da cezaevinde cinayet

Kuruçay mevkiinde bulunan Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken hükümlü Coşkun T. ile kendisi ile birlikte aynı koğuşta kalan Ebubekir G. arasında kavga çıktı.

Yaşanan arbedede Coşkun T. meyve bıçağı ile saldırıya uğradı. Olay yerinde yaşamını yitiren Coşkun T'nin cenazesi otopsi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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