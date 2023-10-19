Bolu'da çimento fabrikasında patlama

Bolu’nun Çaydurt bölgesinde bulunan çimento fabrikasının soğutma sisteminde meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı.



Olay, Çaydurt bölgesinde faaliyet gösteren çimento fabrikasında meydana geldi.

Fabrikanın soğutma sisteminde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.

Soğutma sistemine yakın bir bölgede çalışan fabrika işçisi E.K. (36), yaralandı. Fabrika işçisi E.K.’nın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Ayrıca, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) riskine karşı AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede bir olumsuzluk olmadığı tespit edildi.