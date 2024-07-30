Bolu'da cipin çarptığı karaca telef oldu

Bolu'da D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde cipin çarptığı karaca öldü.

Bolu'da cipin çarptığı karaca telef oldu

D-100 Karayolu'nun istikametinde seyreden E.A. idaresindeki cip, Elmalık köyü mevkisinde bir anda yola çıkan karacaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta hasar meydana gelirken, karacanın öldüğü belirlendi.

Bu arada, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri, olay öncesi ormanlık alandan düdük ve köpek seslerinin geldiği bilgisi üzerine bölgede kaçak avcılık yapıldığı ihtimaline karşı çalışma başlattı.

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