Bolu’da çorbacıda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir çorbacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mekanda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek iş yerinin önüne taştı.

Yumruk ve tekmelerin kullanıldığı kavga sırasında gruptakilerden biri, yanında bulunan bıçakla karşı gruptan iki kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.