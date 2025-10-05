Bolu'da dernek lokaline kumar baskını

Bolu'da bir dernek lokaline yapılan kumar baskınında, dört kişi gözaltına alındı.

Bolu polisi, kent genelinde kumar oynanan ve oynatılan yerlere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernek lokaline operasyon düzenledi.

Lokal içerisinde kumar oynadıkları belirlenen dört kişiye, kişi başı 9 bin 247 lira olmak üzere toplam 36 bin 988 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca kumarda kullanıldığı tespit edilen 27 bin 300 lira paraya da el konuldu.

Kumar oynattığı tespit edilen bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.