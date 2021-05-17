Bolu'da devrilerek yanmaya başlayan araçtan son anda kurtuldular

İstanbul'dan Kastamonu yönüne giden Hüseyin Alibese idaresindeki otomobil, Yeniçağa gişelerine yaklaşık bir kilometre kala yoldan çıkarak devrildi. Kazanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı.



Otomobilin yandığını gören diğer sürücüler, yaralı sürücü ve eşi Sebahat Ayan Alibese'yi araçtan çıkardı.



Sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralı çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Bolu ve Gerede Belediyesi itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.



Tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

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