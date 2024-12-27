Bolu’da doğalgazdan etkilenen beş kişi hastaneye kaldırıldı

Bolu’da doğalgazdan etkilenen aynı aileden beş kişi hastaneye kaldırıldı.



Karaçayır Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı’ndaki sitede yaşayan Murat Ö. (45) kendisi, eşi ve üç çocuğunda görülen baş ağrısı ve dönmesi ile mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.



İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde Murat (45), eşi Nesrin (41) ile çocukları Kuzey Mirza (16) Ela (11) ve Güney Ö'nün (12) doğal gazdan etkilendiği belirlendi.



Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından 5 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.



Ekiplerce yapılan kontrolde, kombinin doğalgaz borusunun yerinde olmadığı tespit edildi.