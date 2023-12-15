Bolu'da enişte dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi’nde aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Kenan Ü. ile Erhan Üreten, Ersan Üreten ve babaları Ekrem Üreten arasında tartışma yaşandı.



Kavgaya dönüşen tartışmada Kenan Ü. yanında bulunan pompalı tüfekle baba ve oğullarına ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Vurduğu kişilerin eniştesi olduğu öğrenilen Kenan Ü., olayın ardından kaçtı.



Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erhan Üreten, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Kenan Ü.’yü kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin