Bolu'da ezilen köpeğin röntgeninden 400'e yakın saçma çıktı
12.01.2026 11:22
NTV - Haber Merkezi
Bolu'da bir sürücünün arabasıyla ezdikten sonra bırakıp kaçtığı köpeğin daha önce de birçok kez vurulduğu, çekilen röntgeniyle ortaya çıktı.
Ezilen köpeğin daha önce birçok kez saçmalarla vurulduğu ortaya çıktı.
Bolu Merkez ilçeye bağlı Doğancı köyünde bir sürücü aracıyla köy içindeki yolda yatan sokak köpeğinin üzerinden geçti.
Sürücü, aracın altında bir süre sürüklenen köpeğe aldırış etmeden yoluna devam etti.
Olayı fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı köpek, tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.
Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede, köpeğin arka bacaklarında çok sayıda kırık olduğu tespit edildi.
SÜRÜCÜ YAKALANDI
Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve büyük tepki çekmesi üzerine harekete geçen ekipler, sürücünün kimliğini tespit etti.
Bolu Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"10.01.2026 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, Doğancı köyü Keresteciler Sokak üzerinde bir sokak köpeğine çarparak kaçan şahsın kimlik bilgileri belirlenmiş ve şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahıs hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, olayda yaralanan köpek tedavi altına alınmıştır."
“SADECE EZİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUK, DAHA ÖNCE DE DEFALARCA VURULMUŞ”
Olayın ardından tedavi altına alınan yaralı köpeği, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ziyaret etti. Özcan, köpeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Tanju Özcan, köpeğin sadece trafik kazası mağduru olmadığını daha önce de silahlı saldırıya uğradığını belirtti.
Özcan, "Doğancı Köyü’nde bir araç köpeğimizi yerde yatarken ezdi. Arkadaşlarımız hemen müdahale edip hastanemize getirdiler. Biz sadece vahşi bir insanın bu hayvanımızı ezdiğini düşünüyorduk. Çekilen röntgende bu hayvanın daha önce saçmalarla vurulduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede vücudunda 400'e yakın saçma izi tespit edildi." diye konuştu.
Olayın hem adli hem de idari boyutunun takipçisi olacaklarını vurgulayan Özcan, Belediye Meclisi’nin aldığı kararı hatırlatarak şunları söyledi:
“Bu konuyla ilgili hukuki bir süreç başlatıldı. Valilik gerekli tespitleri yaptığını ve şahsın yakalandığını söyledi. Bizim de Belediye Meclisi kararımız var; hayvanlara kötü muamele yapanlar hakkında ağır para cezaları öngörülüyor. Yarın itibarıyla bu cezaları tatbik edeceğiz. Hayvanlarımıza bu tür muamele yapanları insanlık adına affetmeyeceğiz.”
Tedavisi süren köpeğin durumunun ciddiyetini koruduğu ancak hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.