Bolu'da ezilen köpeğin röntgeninden 400'e yakın saçma çıktı

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve büyük tepki çekmesi üzerine harekete geçen ekipler, sürücünün kimliğini tespit etti.

Bolu Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"10.01.2026 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, Doğancı köyü Keresteciler Sokak üzerinde bir sokak köpeğine çarparak kaçan şahsın kimlik bilgileri belirlenmiş ve şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahıs hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, olayda yaralanan köpek tedavi altına alınmıştır."

“SADECE EZİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUK, DAHA ÖNCE DE DEFALARCA VURULMUŞ”

Olayın ardından tedavi altına alınan yaralı köpeği, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ziyaret etti. Özcan, köpeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Tanju Özcan, köpeğin sadece trafik kazası mağduru olmadığını daha önce de silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

Özcan, "Doğancı Köyü’nde bir araç köpeğimizi yerde yatarken ezdi. Arkadaşlarımız hemen müdahale edip hastanemize getirdiler. Biz sadece vahşi bir insanın bu hayvanımızı ezdiğini düşünüyorduk. Çekilen röntgende bu hayvanın daha önce saçmalarla vurulduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede vücudunda 400'e yakın saçma izi tespit edildi." diye konuştu.