Bolu’da fabrika servisi kaza yaptı: Bir can kaybı, 8 yaralı

Bolu’da bir fabrikaya ait işçi servisi buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Bolu’da fabrika servisi kaza yaptı: Bir can kaybı, 8 yaralı

'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İ.D. idaresindeki 14 AK 225 plakalı servis midibüsü, Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Husnia Mawlawi Z. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan 6'sı taburcu edilirken, 2'sinin tedavisi devam ediyor.

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