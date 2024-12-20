Bolu’da fabrika servisi kaza yaptı: Bir can kaybı, 8 yaralı

Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.



İ.D. idaresindeki 14 AK 225 plakalı servis midibüsü, Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Husnia Mawlawi Z. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yaralılardan 6'sı taburcu edilirken, 2'sinin tedavisi devam ediyor.