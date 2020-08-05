Bolu'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

İHA 05.08.2020 - 09:18 | Son Güncelleme : 05.08.2020 - 09:20
Bolu'da saat 06.05 sıralarında D-100 Karayolu otoban Gerede gişeleri mevkiisinde edinilen bilgiye göre bir otomobil, seyir halinde ilerlediği sırada, yolun sağında bulunan TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Hurdaya dönen otomobildeki cesetler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.