Bolu'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Bolu D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA 05.08.2020 - 09:18 | Son Güncelleme : 05.08.2020 - 09:20

Bolu'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Bolu'da saat 06.05 sıralarında D-100 Karayolu otoban Gerede gişeleri mevkiisinde edinilen bilgiye göre bir otomobil, seyir halinde ilerlediği sırada, yolun sağında bulunan TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hurdaya dönen otomobildeki cesetler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

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