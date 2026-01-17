Bolu'da feci kaza. Bir ölü, dokuz yaralı

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, dokuz kişi de yaralandı.

Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden E.D. idaresindeki 14 ABY 992 plakalı otomobil ile T.G. yönetimindeki 14 ABF 226 plakalı yolcu minibüsü, Yazılar köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan biri ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Y. (74) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.