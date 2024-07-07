Bolu'da feci kaza: Yaşlı adam 5'inci katın balkonundan yere çakıldı

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR



Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı.



Hasan Doğru’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.