Bolu'da feci kaza: Yaşlı adam 5'inci katın balkonundan yere çakıldı

Bolu’da 72 yaşındaki bir kişi, balkona çıktığı sırada 5'inci katta aşağı düşerek ağır yaralandı. Elektrik tellerine de çarparak yere düşen yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bolu'da feci kaza: Yaşlı adam 5'inci katın balkonundan yere çakıldı

Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi'nde üzerinde bulunan Kavurma Apartmanı’nın 5’inci katında oturan Hasan Doğru (72) balkona çıktı.

Balkonda dengesini kaybeden yaşlı adam, aşağı düştü. Aşağı düşerken elektrik tellerine de çarpan yaşlı adam ağır yaralandı.

Bolu'da feci kaza: Yaşlı adam 5'inci katın balkonundan yere çakıldı - 1

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı.

Hasan Doğru’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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