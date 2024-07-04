Bolu'da girilmesi yasak olan barajda yüzen 13 kişiye ceza kesildi

Bolu’da, jandarma ekipleri, elektrik akımına kapılma tehlikesi nedeniyle girilmesi yasak olan baraja giren 13 kişiye, toplam 26 bin 676 lira ceza kesti.

Bolu'da girilmesi yasak olan barajda yüzen 13 kişiye ceza kesildi

Merkeze bağlı Çaygökpınar köyü mevkisindeki, suyunun berraklığı ve çevre güzelliğiyle sosyal medyada ünlenen baraja bazı vatandaşların yüzmek için girdiği yönünde şikayetler üzerine çalışma başlatıldı.

Elektrikli su pompası nedeniyle suya girenlerin elektrik akımına kapılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu barajda önlemler alındı. Barajın çevresi dikenli tellerle kapatılırken, girişler yasaklandı.

13 KİŞİYE

Önceki gün ise barajın kilitli kapısını kırıp yüzmek için içeriye giren 13 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. 13 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında, kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 26 bin 676 lira para cezası kesildi.

Jandarma ekiplerinin, yasaklı olan su barajıyla ilgili denetimlerini sıklaştırılacağı belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

Osman Kavala için yeni karar

Osman Kavala için yeni karar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...