Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Bolu'da D-100 Karayolu'nda 8 kişinin bulunduğu hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kaza, D-100 Karayolu'nun Abant Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

F.Y. kullandığı otomobil, kavşakta dönüş yapmak istediği sırada Ankara istikametine seyreden içerisinde 8 kişinin bulunduğu R.T. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan toplam 10 kişi yaralandı.

Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı - 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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