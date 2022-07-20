Bolu'da içme suyu hastanelik etti

Bolu'nun Yuva köyünde, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin, içme suyundan etkilendiği değerlendiriliyor.



Merkeze bağlı Yuva köyünde Kurban Bayramı'nın son gününde bazı çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal belirtileri görüldü.



Çeşitli hastanelere kaldırılan 21 çocuktan durumu ağırlaşanlar oldu.

YOĞUN BAKIMDAKİ ÇOCUKLARDA ORGAN YETMEZLİĞİ

Bunun üzerine çocuklar 6 çocuk Ankara'ya sevk edildi. Yoğun bakıma alınan çocuklarda 3'ünde böbrek yetmezliği başladı.

Çocuklar tedavi görürken vaka sayısı da artmaya başladı. Yetişkinlerde de benzer şikayetler görüldü.



İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri olayın ardından harekete geçti. Köyün içme suyu deposundan numuneler alındı.



Örnekler Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarına gönderildi. Sağlık Bakanlığı da inceleme başlatarak bir uzman heyeti kente gönderdi. Ekip hastalığa neyin sebep olduğunu araştırıyor.



BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'nun Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkinin hastanelere nakledildiğini, 31 kişinin tedavisinin tamamlandığını bildirdi.



Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu'nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledilmiştir. 31 kişinin tedavisi tamamlandı. 10'u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.



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