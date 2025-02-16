Bolu’da iki baraka alev alev yandı

Bolu’da bitişik halde bulunan iki baraka alev alev yandı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bolu’da iki baraka alev alev yandı

, dün saat 17.30 sıralarında Sümer Mahallesi Gündüz Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimsenin yaşamadığı bir barakada yangın çıktı. Alevler bir anda barakayı sardı.

Bitişiğinde bulunan eşyaların depolandığı bir başka barakaya yangın sıçradı. Yangının çıktığı barakaya yakın apartmanda bulunanlar korkuyla kendilerini dışarıya attı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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