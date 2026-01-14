Bolu'da iki hastane deprem riski nedeniyle kapatıldı

Bolu'da iki hastane deprem tehlikesi nedeniyle kapatıldı.

Yapılan teknik incelemelerde, kent merkezinde bulunan İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Kalıcı Konutlar'da bulunan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi binalarının mevcut deprem yönetmeliği standartlarını karşılamadığı belirlendi.

Muhtemel deprem riskine karşı hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla binaların boşaltılması kararlaştırıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Valiliği tarafından yapılan değerlendirmelere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Valilik açıklamasında, "İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesinde sunulmakta olan sağlık hizmetleri başta İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı diğer birimlerde verilmeye devam edilecektir." denildi.