Bolu'da iki hastane deprem riski nedeniyle kapatıldı
14.01.2026 11:33
İHA
Türkiye'nin deprem riski yüksek şehirleri arasında yer alan Bolu'da deprem yönetmeliğine uygun olmadığı belirlenen iki hastanenin kapatılmasına karar verildi.
Yapılan teknik incelemelerde, kent merkezinde bulunan İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Kalıcı Konutlar'da bulunan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi binalarının mevcut deprem yönetmeliği standartlarını karşılamadığı belirlendi.
Muhtemel deprem riskine karşı hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla binaların boşaltılması kararlaştırıldı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Bolu Valiliği tarafından yapılan değerlendirmelere ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Valilik açıklamasında, "İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesinde sunulmakta olan sağlık hizmetleri başta İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı diğer birimlerde verilmeye devam edilecektir." denildi.