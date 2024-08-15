Bolu’da iki ilçe arasında orman yangını çıktı

Bolu’da iki ilçe arasında başlayan anız yangını ormana sıçradı. Mudurnu-Göynük ilçe sınırında büyüyen yangınına cok sayıda araçla müdahale ediliyor.

Bolu’da iki ilçe arasında orman yangını çıktı

, Göynük ilçesine bağlı Alanköy köyünde meydana geldi. Göynük-Mudurnu ilçelerinin sınırında bulunan Alanköy Köyü'nde öğle saatlerinde anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen anız yangını, ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede geniş alana yayılan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bolu’da iki ilçe arasında orman yangını çıktı - 1

Yangının dumanları gökyüzünü kapladı. Mudurnu ve Göynük ilçelerinden giden çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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