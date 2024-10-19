Bolu'da iki katlı ev yandı

Bolu’nun Seben ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da iki katlı ev yandı

, Seben ilçesine bağlı Dereboy köyünde meydana geldi.

Mustafa S.’ye ait iki katlı betonarme evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

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