Bolu'nun Mengen ilçesinde Emrah G. idaresindeki otomobil, Kocabeyler köyü mevkisinde, Harun Ertan (24) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Harun Ertan ile Fatma Ertan (20), Dilek Ertan (46), Elif Şevval Ertan (6), İrem Ecrin Ertan (9) ve Hatice Koçubez (56) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mengen Devlet Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mengen Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hatice Koçubez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.