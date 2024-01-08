Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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'dan Ankara istikametine seyreden Uğur Y. idaresindeki otomobil, Kuruçay mevkisinde Uğur A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından açıldı.

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