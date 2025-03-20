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Bolu'da kar yağışı etkili oldu

Bolu'nun yüksek rakımlı ilçeleri Gerede ve Mudurnu'da kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Yağan kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Bolu'da kar yağışı etkili oldu

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen üç cemrenin de düşmesiyle 'da hava sıcaklıkları artmıştı.

Bugün Bolu'nun yüksek rakımlı ilçeleri Mudurnu ve Gerede'de etkili olan kısa sürede apartman çatılarını ve yeşil alanları beyaza bürüdü. Öte yandan Gerede ilçesinde kar yağışı yer yer 10 santimetreye kadar ulaşırken yağış etkisini yitirdi. Lapa lapa yağan kar kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Bolu'da kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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