Bolu'da kar yağışı etkili oldu

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen üç cemrenin de düşmesiyle Bolu'da hava sıcaklıkları artmıştı.



Bugün Bolu'nun yüksek rakımlı ilçeleri Mudurnu ve Gerede'de etkili olan kar yağışı kısa sürede apartman çatılarını ve yeşil alanları beyaza bürüdü. Öte yandan Gerede ilçesinde kar yağışı yer yer 10 santimetreye kadar ulaşırken yağış etkisini yitirdi. Lapa lapa yağan kar kartpostallık görüntülere sahne oldu.



Bolu'da kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.