"13 KİŞİYE ULAŞTIK, DURUMLARI İYİ"

Bakan Göktaş, çocukların bulunduğunu açıkladı. Göktaş, gece yarısı yaptığı açıklamada "Çok şükür müjdeli haberi aldık. Çocuklarımız ve bütün ekip sağ, durumları gayet iyi. Yığılca'da araç bataklığa saplanmış. Orada da az önce ekiplerimiz kendileriyle iletişim kurdular. Durumları çok çok iyi elhamdülillah. Hepimize geçmiş olsun." dedi. Göktaş, sürece destek veren başta İçişleri Bakanlığı, valilikler, valiler, AFAD, jandarma, askeri personel, komutanlar, Orman Genel Müdürlüğü ile sahadaki bütün personele teşekkür ederek, şöyle konuştu: "Özellikle Bolulu vatandaşlarımıza, bu süreçte katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hepimize büyük geçmiş olsun. En büyük amacımız, duamız çocuklarımıza bir an önce kavuşmaktı. Çok şükür ki çocuklarımız sağ salim az sonra yanımızda olacaklar. Onları derhal sağlık kontrolünden geçireceğiz ve ilgili bütün tedbirleri de alacağız kendileriyle ilgili. Hepimize tekrardan geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi, milletimizi bu tür afetlerden korusun. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bu süreci çok yakın takip eden İçişleri Bakanımıza, Tarım Bakanımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze, Valiliklerimize ve bütün kurumlarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum."