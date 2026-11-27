Bolu'da kaybolan 10 kız çocuğu ve 3 personel bulundu
27.11.2026 23:12
Son Güncelleme: 28.11.2026 04:02
Bolu Yedigöller'de içinde kız çocukları ve personelin bulunduğu araca ulaşıldı.
Bolu'nun Yedigöller mevkiisinde kaybolan 10 kız çocuğu ve 3 görevli bulundu. Durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Kocaeli'den Bolu Yedigöller'e gezi amacıyla giden çocukları taşıyan bir araçla dün 16.30'da irtibatın kesilmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu araca ulaşılması için arama kurtarna çalışmaları gece saatlerine kadar sürdü.
Saat 02.20'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kayıp çocuklar ile personellerle iletişim kurulduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Aracın Bolu'dan 2 kilometre uzaklığındaki Yığılca mevkisinde bataklığa saplandığı belirtildi.
Bakan Göktaş, bulunan çocukların ve personellerin sağlık kontrollerinden geçirileceğini söyledi.
ADIM ADIM NELER YAŞANDI?
Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 3 görevli personelle birlikte Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'nı kapsayan günübirlik geziye çıktı.
Dönüş yolunda 27 Kasım saat 16.30'da araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi. Araçtan alınan son GPS sinyali üzerine aramalar yoğunlaştırıldı. Jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekiplerinin katıldığı çalışmalara Düzce ve Kocaeli'den sevk edilen ekipler de destek verdi.
Araçtan son GPS sinyalinin Yedigöller Kapankaya Seyir Terası mevkiisinden alındığı bildirildi. Ekipler, ormanlık ve engebeli arazide karadan arama yaparken, AFAD dronlarıyla havadan tarama gerçekleştirdi. Bayraktar İHA da arama çalışmalarında kullanıldı.
Telefon şebekesinin sağlıklı çekmemesi ve buzlanma, arama kurtarma çalışmalarını güçleştiren etkenler arasında bulunuyordu. Bölgeye 11 adet mobil baz istasyonu yönlendirildi.
Kurulan mobil baz istasyonları ile kayıp kişiler ile irtibat kurulabildi.
28 Kasım 2026 tarihinde, saat 02.20 sıralarında 10 kız çocuğu ve 3 personele Bolu'nun 2 kilometre uzağındaki Yığılca mevkisinde sağ ulaşıldığı açıklandı.