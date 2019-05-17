Bolu Mengen'e bağlı Pazarköy'de ikamet eden ve 8 Mayıs'tan beri haber alınamayan Ceyhan Kayıket (47), yaşadığı köyden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki İncedere mevkisinde ormanda kesim işi yapan işçilere sığındı.
Orman işçilerinin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolün ardından Kayıket, Mengen İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kayıket'in bulunması için Bolu ve Karabük'ten AFAD, jandarma ve UMKE ekipleriyle çok sayıda vatandaş çalışma yürütüyordu.
Bolu'da kaybolan kişi 9 gün sonra Karabük'te bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
Bolu'da 9 gündür kendisinden haber alınamayan kişi, Karabük'ün Yenice ilçesindeki ormanlık alanda bulundu.
Bolu Mengen'e bağlı Pazarköy'de ikamet eden ve 8 Mayıs'tan beri haber alınamayan Ceyhan Kayıket (47), yaşadığı köyden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki İncedere mevkisinde ormanda kesim işi yapan işçilere sığındı.