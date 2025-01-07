Bolu'da kaybolan hayvanları drone buldu
Bolu'da bir çiftçinin kaybolan 10 büyükbaş hayvanı, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince drone yardımıyla bulunarak sahibine teslim edildi.
Mengen ilçesine bağlı Bölükören köyünde çiftçilik yapan Ramazan Çetin'in 10 büyükbaş hayvanı merada otlarken kayboldu.
Çetin'in durumu bildirdiği köy muhtarı, Orman Bölge Müdürlüğünden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, hayvanların bulunması için drone destekli çalışma başlattı.
Dron yardımıyla köyün yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Yerel Haber
- Bolu
- Bolu Mengen