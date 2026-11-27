Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı araçtan haber alınamadığı belirtildi.



Araçtan son GPS sinyalinin Yedigöller Kapankaya Seyir Terası mevkiisinden alındığı bildirildi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Ayrıca AFAD ekipleri dronla havadan arama çalışmalarına başladı.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı , araçta 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin olduğunu açıkladı.



Kendisinin de bölgeye gittiğini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dönüş yolunda rotalarında bir sapma görüldüğünü ve araçla 16.30'da irtibatın kesildiğini açıkladı.



Bakanlık'tan yapılan açıklamada, “Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğumuz ve 3 görevli personelimizin katılımıyla Bolu Yedigöller Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlenmiştir. Ve Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir. Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından arama ve inceleme çalışmaları ayrıca dron destekli şekilde titizlikle sürdürülmektedir.” denildi.