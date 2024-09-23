Bolu'da kazada yaralananlara yardım için duran otomobile kamyon çarptı

Bolu'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralananlara yardım etmek için duran otomobile kamyon çarptı, kazalarda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da kazada yaralananlara yardım için duran otomobile kamyon çarptı

Bolu'dan Mudurnu istikametine seyreden C.A. idaresindeki 14 EY 626 plakalı kamyonet, Tepe Karakolu mevkisinde karşı yönden gelen M.H. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Bu sırada R.Ö. idaresindeki kamyon da kazada yaralananlara yardım için yol kenarında duran H.A'nın kullandığı otomobile çarptı.

ve otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazalarda yaralanan ve otomobildeki 3 kişi, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü R.Ö, gazetecilere, sağanak nedeniyle aracının rampadan inerken kaymaya başladığını, firene basmasına rağmen kamyonu durduramadığını, kazaya yardım için yol kenarında duran otomobile çarptıktan sonra da şarampole devrildiklerini anlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin cinayeti soruşturması | Bakan Tunç: Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak

Narin cinayeti soruşturması | Bakan Tunç: Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak

Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti

Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'daki kaçak kazıya suçüstü

Tekirdağ'daki kaçak kazıya suçüstü

1200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi'nin zemin etüt raporu yokmuş: Kaçak çatı katı, nervürsüz donatı, betonda kırmataş

1200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi'nin zemin etüt raporu yokmuş: Kaçak çatı katı, nervürsüz donatı, betonda kırmataş

16 yıllık kiracısını öldüren ev sahibinin cezası belli oldu

16 yıllık kiracısını öldüren ev sahibinin cezası belli oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...