Bolu'da kazada yaralananlara yardım için duran otomobile kamyon çarptı

Bolu'dan Mudurnu istikametine seyreden C.A. idaresindeki 14 EY 626 plakalı kamyonet, Tepe Karakolu mevkisinde karşı yönden gelen M.H. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Bu sırada R.Ö. idaresindeki kamyon da kazada yaralananlara yardım için yol kenarında duran H.A'nın kullandığı otomobile çarptı.

Kamyon ve otomobil şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazalarda yaralanan minibüs ve otomobildeki 3 kişi, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kamyon sürücüsü R.Ö, gazetecilere, sağanak nedeniyle aracının rampadan inerken kaymaya başladığını, firene basmasına rağmen kamyonu durduramadığını, kazaya yardım için yol kenarında duran otomobile çarptıktan sonra da şarampole devrildiklerini anlattı.

