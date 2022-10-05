Bolu'da kiloluk sazan balıkları kıyıya vurdu

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun içme suyu olarak kullanılan Gölköy Baraj Göleti’nde düzenlenen Türkiye Sportif Sazan Balığı Yakalama yarışması öncesinde göl çevresinde keşif yapıldı. Keşifte, sazan balıklarının suyun üzerinde hareketsiz şekilde durduğu ve ölü olarak kıyıya vurduğu görüldü. Balık ölümlerinin artması üzerine yetkililer inceleme başlattı. İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri, sudan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Gölün kıyısına vuran balıklar ise ekipler tarafından toplanarak ölüm sebeplerinin belirlenebilmesi için incelemeye alındı.

"HEPSİ 6-7 KİLO CİVARINDA"



Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Bolu Temsilcisi Serkan İnanç, "Cuma günü akşam saatlerinde İl Tarım Müdürlüğü ekipleriyle suyun kenarında halsiz yüzen balıklar tespit ettik. 1-2 tane ölmüş gördük ama bu sportif balıkçıların her zaman gördüğü şeylerdi. Cumartesi sabahı şamandıralarımı dikerken suda yoğun bir şekilde balıkların halsiz olduğunu gözlemledik. Balıklardan ve sudan numune alındı. Pazar günü sabah yarışmacılar geldi. Kuralar çekildi ama bu olay yoğunlaşmaya başladı. Ufak balık yoktu. Hepsi 6-7 kilo civarında. Nefes alışverişlerinde sıkıntı vardı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Tahlil sonuçlarına bakacağız” dedi.

"ÖNEMLİ OLAN BALIKLARIN KURTARILMASI"



Sakarya’dan yarışmacı olarak Bolu'ya gelen Sezer Yeşiloğlu, önemli olanın balıkların kurtarılması olduğunu belirterek, "Büyük bir coşkuyla geldik ama maalesef talihsiz bir durumla karşılaştık. Moralimiz bozuldu. Balıkların ölümü bizim için önemli. Akşam saatlerinde oltalarımızı açarken büyük balıkların kenarda olduğunu gördük. Bu durum çok normal değil. Özellikle sazan balığı ürkek bir hayvandır. Yanına kimseyi yaklaştırmaz. Anormal bir durum olduğunu görünce talihsizlik olduğunu fark ettik. Bu olay yarışmadan önce başlamış. Şuan ki durum içler acısı. İnşallah bir çözüm bulunur. Bizim yarışmamız ilerleyen tarihlerde de yapılır ama önemli olan bu balıkların kurtarılması. Genelde ölümlerin ortalaması 1,5 ile 6 kilo arası. Belki de büyükleri ileriki günlerde kıyıya vuracak" diye konuştu.