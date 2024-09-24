Bolu'da kuş kaçakçılarına 446 bin 455 lira para cezası kesildi

Bolu'da polis ekipleri tarafından papağan ve saka kuşu gibi türlerin de olduğu 25 hayvan ele geçirildi. Yakalanan şahıslara 446 bin 455 lira para cezası uygulandı.

Bolu'da kuş kaçakçılarına 446 bin 455 lira para cezası kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Bolu İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekiplerince yasadışı avcılık ve hayvan kaçakçılığını önleme çalışmaları yürütüldü. Bu çerçevede, 2023 yılı Ocak ayı itibariyle Bolu’da yasa dışı yöntemlere konu olan 25 hayvan ele geçirildi.

Hayvanların arasında saka kuşu, Anadolu sincabı, kızıl şahin, yeşil papağan ve sultan papağı gibi türler yer aldı. Hayvanların 9 tanesi doğaya bırakılırken, 16 yabancı tür hayvanat bahçelerine gönderildi. Hayvan kaçakçılığı ve yasa dışı avcılık konularıyla ilişkili kişilere toplamda 446 bin 455 lira para cezası uygulandı.

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