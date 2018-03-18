Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde özel bir işletmeye bağlı linyit maden ocağında göçük meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve tahlisiye ekipleri sevk edildi.
Göçükten kurtarılarak Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçi İbrahim Değirmenci (30), hayatını kaybetti.
Önce Mengen Devlet Hastanesi'ne getirilen işçi Ali Işık (41) ise daha sonra aynı hastaneye sevk edildi.
Kalçasında ve bacağında yırtıklar oluşan Işık'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bolu'da maden ocağında göçük: 1 ölü,1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Bolu'nun Mengen ilçesinde linyit madeni ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde özel bir işletmeye bağlı linyit maden ocağında göçük meydana geldi.