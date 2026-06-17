Bolu'da maden ocağında göçük. Bir işçi mahsur

Ayrıca, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı tahlisiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. İşçi Muhammet Özkul’un göçükte mahsur kaldığı öğrenildi. Ekipler, Özkul’a ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.