Bolu'da maden ocağında göçük. Bir işçi mahsur
17.06.2026 12:02
Ekiplerin, mahsur kalan işçiye ulaşmak için çalışmaları sürüyor.
Bolu'da kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında mahsur kalan işçi için ekipler bölgede çalışma yürütüyor.
Bolu'nun Mengen ilçesindeki bir maden ocağına göçük meydana geldi.
Gökçesu beldesindeki kömür madeni ocağında, sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ayrıca, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı tahlisiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. İşçi Muhammet Özkul’un göçükte mahsur kaldığı öğrenildi. Ekipler, Özkul’a ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.