Bolu'da minibüs kayboldu. 10 kız çocuğu ve 3 personel aranıyor.
27.11.2026 23:12
Son Güncelleme: 28.11.2026 01:03
Bolu Yedigöller'de içinde kız çocukları ve personelin bulunduğu araçtan haber alınamıyor.
Bolu'nun Yedigöller mevkiisinde, içerisinde 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu araçtan saat 16.30'dan itibaren haber alınamıyor.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı araçtan haber alınamadığı belirtildi.
Araçtan son GPS sinyalinin Yedigöller Kapankaya Seyir Terası mevkiisinden alındığı bildirildi.
Jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekiplerinin katıldığı çalışmalara Düzce ve Kocaeli'den sevk edilen ekipler de destek veriyor.
Ekipler, ormanlık ve engebeli arazide karadan arama yaparken, AFAD dronlarıyla havadan tarama gerçekleştiriliyor. Bayraktar İHA'nın da arama çalışmalarında kullanıldığı öğrenildi.
Bölgede telefon şebekesinin sağlıklı çekmemesi ve buzlanma, arama kurtarma çalışmalarını güçleştiren etkenler arasında bulunuyor.
BAKAN GÖKTAŞ BÖLGEYE GİDİYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, araçta 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin olduğunu açıkladı.
Kendisinin de bölgeye gittiğini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dönüş yolunda rotalarında bir sapma görüldüğünü ve araçla 16.30'da irtibatın kesildiğini açıkladı.