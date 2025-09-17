Bolu'da motosiklet kazası: Polis memuru hayatını kaybetti

Bolu'da Mengen yönünden Devrek istikametine ilerleyen Talha Uluadaoğlu yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, metrelerce sürüklenerek yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde Talha Uluadaoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Uluadaoğlu’nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.



Öte yandan, Uluadaoğlu’nun Zonguldak’ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde trafik polisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.