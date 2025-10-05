Bolu'da mutfakta başlayan yangın evi yaktı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, büyük hasara neden oldu.

Bolu'da bir evde yangın çıktı.

, Dörtdivan ilçesine bağlı Adakınık Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ercan'a ait evin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Dumanları gören ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve yangının evin diğer bölümlerine sıçramasını engelledi.

Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken evin kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

