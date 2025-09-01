Bolu'da nadir görülen kızıl geyikler görüntülendi
Bolu’da nadir olarak görülen kızıl geyikler, Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde ormanlık alanda görüntülendi.
Bolu’nun doğa harikalarından biri olan Yedigöller Milli Parkı bölgesinde, nadir olarak karşılaşılan kızıl geyikler ormanlık alanda görüntülendi.
Kızıl Geyikler doğal ortamlarında nadir olarak görülüyor.
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kaydedilen görüntülerde, kızıl geyiklerin ormanlık alanda doğal ortamlarında hareket halinde oldukları görüldü.
