Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Göynük merkeze bağlı İbrahimözü köyü yakınlarında tarım arazisi ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bilgi vermesi üzerine, Bolu, Sakarya, Ankara ve Düzce'den çok sayıda orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sürerken, yangına havadan müdahale için de İstanbul ve Bursa'dan helikopter talep edildi.
Bolu'da orman yangını
Anadolu AjansıTürkiye
Bolu'nun Göynük ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.